María Patiño se cae en plena calle grabando un reportaje

María Patiño, casi sin esperarlo, se ha convertido en uno de los rostros más divertidos de Telecinco por la naturalidad que destila frente a la pantalla, y este fin de semana, una vez más, ha sido protagonista de un nuevo momento 'meme' en el que la vemos en el suelo tras sufrir una aparatosa caída. Y es que la presentadora de Socialité estaba siendo grabada por su programa para hacer un reportaje sobre su perra, que le acompañaba en ese preciso momento.



"¿Lo has grabado? Si, ¿no? Escúchame, esto no lo podéis sacar", decía María Patiño a su compañero Omar cuando se recompuso de la tremenda caída sufrida. Por suerte, no parece haberse hecho daño, pero el susto sí se lo llevó en el cuerpo. Eso sí, como ella bien sabía, el programa sí ha emitido el instante en el que su cuerpo choca con fuerza contra el suelo.



Rápidamente, algunos espectadores activos en redes sociales, han capturado el momento para compartirlo en redes sociales y se ha viralizado en escasos minutos por el poder cómico de María Patiño. Esperemos, eso sí, que tenga más cuidado la próxima vez, puesto que una mala caída puede generar un grave problema de salud.





La caída de María Patiño mientras hacía un reportaje sobre su perra para #socialite379.



Maravillosa @maria_patino ?? pic.twitter.com/mRO9oBv3aQ — M ?? (@casasola_89) October 12, 2020