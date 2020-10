Zasca a un cliente: "La camarera, al ser guapa, muchas veces no recibe el respeto que merece"

Cada vez son más frecuentes los encontronazos entre hosteleros y clientes a través de las redes sociales. La plataforma TripAdvisor se ha convertido en los últimos tiempos en todo un ring en el que unos y otros se reparten críticas que son, en la mayoría de ocasiones, anónimas. Una de las más llamativas ha tenido lugar en Alicante. ¿El motivo? La crítica un comensal sobre el ruido en el local y el servicio prestado por la camarera.

El comentario del comensal, en cuyo perfil dice ser de Dénia, es la siguiente: "La comida muy buena, el servicio bien, quizás un poco mas de empatía por parte de la camarera no estaría mal. No todo es ser muy guapa, hay que ser mínimamente simpática".

"Lo que no se puede aceptar es el escándalo de una de las mesas, imposible hablar entre nosotros. Hay que saber comportarse en un restaurante y, si no, es responsabilidad del encargado del local de llamarles la atención, aunque sean compatriotas", añade el cliente.

Estas palabras no sentaron bien al propietario del establecimiento, que no dudó en responder a los comentarios sobre la camarera: "Destacamos por tener un buen servicio y cordial, quizás hay que apelar a la empatía en ese plano también y pensar que quizás ella se vio, como tú, alterada por la situación y no le correspondía tomar cartas en el asunto".

Pero las palabras del empresario no quedaron ahí. Siguió con su respuesta: "Como la camarera es guapa como dices, podrás entender que a veces tampoco recibe el respeto que merece y el cliente olvida cuál es la función principal del camarero y, por eso, puede no haber sido simpática en ese momento".

No obstante, el propietario del establecimiento de Alicante agradeció la reseña del cliente dado que les ayuda a mejorar: "Lamentamos lo sucedido y que no hayan podido disfrutar al 100%, la verdad es que nos sabe mal tener que pedirle a una mesa de adultos reunidos que hablen más bajo". De igual forma, invitan al comensal a "pasar en otra ocasión y a disfrutar de la cena en el ambiente que normalmente se da".