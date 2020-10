Adara muestra al detalle su operación de pecho

Adara Molinero tenía preocupados a todos sus seguidores en las redes sociales. La ex 'Gran Hermano' anunció a sus seguidores que tenía que ser intervenida quirúrgicamente por unos problemas en las prótesis de sus pechos. Sin embargo Adara no había dado explicaciones, mientras sus fans se preocupaban una y otra vez por su estado de salud.



Finalmente Adara ha sido la encargada de explicar que le ha ocurrido y cómo está a través de un 'storie' en Instagram: "Voy a hablar sin filtros ya. Me paso el día mirándome el pecho porque estoy tan contenta, os lo juro. El doctor ha hecho una obra de arte. Han quedado muchísimo mejor de lo que yo esperaba. Están perfectas. Parecen mías naturales", explica.





Adara muestra el resultado de la operación y prosigue con la explicación: