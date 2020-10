El jugador que "se acostó" con Naomi Campbell y Carmen Elektra "durante horas"

Alucinantes declaraciones de Sasa Curcic. La mayoría de aficionados del fútbol no reconocerán este nombre, pero rápidamente buscarán su trayectoria después de las revelaciones de índole sexual que ha realizado y el motivo por el que se retiró pronto del fútbol.

Sasa Curcic militó en equipos de la Premier League como el Bolton o el Aston Villa, en el que hacía pareja con Savo Milosevic y triunfó en su país con el Partizan. Pues bien el jugador relata su ritmo de vida digamos que algo alocado. En su libro el Curcic explica su afición a salir de fiesta por la noche y sus primeros escarceos con 'celebrities' como el cantante Jamiroquai, Rodman (consulta la última excentricidad sexual de Rodman) o Robbie Williams: "Me retiro del fútbol para dedicarme a fol***. No voy a fichar por ningún otro equipo, aunque me ofrezca 15 millones. La única opción de que me fichen es si me ofrecen 15 mujeres procedentes de todos los rincones del mundo para hacerlas felices", aseguró en su retirada con 27 años.

The Sun recoge varias declaraciones del jugador sobre su relación sexual con Naomi Campbell: "Ella era fan del Crystal Palace. Vino a un partido y nos conocimos en el palco VIP. Después de dos semanas la invité a una fiesta. Era una chica dura, tuve que esperar un mes. Fue genial en la cama, pero era un desastre". Además añade sobre otras dos súper modelos: "Me lo pasé bien con Eva Herzigova e hice el amor en la piscina con Carmen Electra durante horas. Ella fue la mejor en la cama y la mujer más loca que he conocido".

No obstante Curcic reconoce que no ha pagado nunca por acostarse con una mujer: "Nunca pagué por una relación. Preferiría matarme. Nunca he estado con una prostituta".