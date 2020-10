¡Vaya susto! José Luis Corcuera sufre un amago de infarto en directo

Por suerte todo se ha quedado en un susto, pero se ha vivido un momento incómodo este jueves por la mañana en Espejo Público. Susanna Griso se encontraba en una entrevista con el ex ministro socialista José Luis Corcuera. Este se ha llevado la mano al corazón y la presentadora rápidamente ha gritado del sobresalto.



Griso actuó con velocidad para intentar cortar la emisión y que le atendieran los médicos de la cadena, pero Corcuera aseguró: "Tenemos que parar porque me ha funcionado el desfibrilador. Tengo un desfibrilador", aunque prosiguió con su comentario. Finalmente la presentadora le hizo ver al invitado la gravedad de lo que le estaba ocurriendo: "Señor Corcuera, estoy sufriendo mucho. Es que lo tengo que dejar aquí. Si le parece le emplazó a otro día y seguimos con esta conversación. Me parece que estamos alargando una situación que me genera mucha inquietud".







En una situación crítica y con un amago de infarto del que esperamos que se reponga lo antes posible, José Luis Corcuera exministro socialista, dice verdades que todo el mundo debe escuchar pic.twitter.com/7Cj6G1Asby — Carmen Arpon Domínguez (@carmenarpon) October 15, 2020