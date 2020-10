ÚLTIMA HORA: Decretado el toque de queda en la Comunitat Valenciana

El toque de queda ya es una realidad. Las medidas restrictivas que afectan a la movilidad en la Comunitat Valenciana empezará esta misma noche. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, avanzó este viernes que el decreto del toque de queda con las nuevas restricciones por coronavirus se publicará a lo largo de este sábado para entrar en vigor con carácter urgente. Puig confirma así la intención del Consell de adelantarse a las medidas nacionales para frenar la escalada de la pandemia de coronavirus en Valencia, Alicante y Castelló. Solo en la jornada de ayer se registraron más de 1.200 contagios nuevos y once muertes.

Las restricciones a la movilidad nocturna limitarán los movimientos a partir de la madrugada del domingo, 25 de octubre. Es decir, desde esta noche de sábado a domingo estará prohibido salir a la calle en el horario que concrete el Consell. En ese tramo horario, cuya confirmación se espera a lo largo de este sábado, se prohíbe salir del domicilio. Aunque hay excepciones.



Excepciones al toque de queda en la Comunitat

Estas excepciones al toque de queda hacen referencia a los trabajos con horario nocturno y que se desempeñan en este tramo horario, así como a traslados por urgencias médicas o aquellos que deban desplazarse para atender a personas dependientes.

También afecta a los viajes, ya que el Gobierno central recomienda suspender y no realizar los viajes no esenciales fuera del territorio afectado. En el caso de la Comunitat Valenciana, la autonomía se encontraría en nivel 2 de alerta por coronavirus del nuevo criterio elaborado entre el Gobierno y las comunidades autónomas. No obstante, esta clasificación todavía no ha sido oficializada y se trata de un cálculo previo todavía por concretar.