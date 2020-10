Melyssa rompe el silencio y confiesa la identidad de su nueva pareja

Melyssa Pinto ha pasado definitivamente página tras su paso por la Isla de las Tentaciones 2 y Tom Brusse ya es pasado. La pareja dejó su relación en la República Dominicana y la joven ya tiene una nueva pareja. De hecho, ya se especulaba hace unos días con el nombre de Álex Guijo, pero ella mismo lo descartó.

No han sido meses fáciles para la joven, desengañada y muy dolida por la actitud de Tom en el programa. El marroquí le fue infiel con Sandra y la tensión y el cabreo entre ambos fue tal que terminaron en una hoguera de confrontación repleta de desprecios. Sorprendentemente, el empresario (gestiona este hotel de lujo en Marruecos) decidió quedarse en el programa hasta el final pero se marchó solo, sin Sandra.

Ahora Melyssa está mejor que nunca. "Después de un tiempo de recuperación coincidí con una persona de mi pasado", le explicaba a Emma García en Viva la vida. "Tuve una relación de dos años con él cuando tenía 20 años y se terminó. Fue el gran amor de mi vida y ahora le estamos dando una nueva oportunidad a nuestra relación", confesaba la influencer visiblemente emocionada.

Su nombre es Manuel y no es conocido en el ámbito televisivo. De hecho, Melyssa confesaba que prefiere pasar desapercibido y no entrar en los programas de Telecinco. De él, lo único que sabemos es que es portugués y que por el momento no será visible en los platós.