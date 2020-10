Kiko Rivera estalla como nunca contra su madre: "Hablar así de un hijo no tiene perdón"

Kiko Rivera ha estallado en Sálvame contra su madre, Isabel Pantoja, por su comportamiento reciente. El DJ confesaba hace unos días en Sálvame que no estaba atravesando la mejor situación económica posible a raíz de la pandemia. Con las discotecas cerradas estaba sin ingresos y con las mismas cargas.

Además, tampoco está en su mejor momento a nivel personal. Se ha descubierto que le fue infiel a Irene Rosales (aunque su pareja le perdonó posteriormente) y él mismo confesó en un Deluxe que sigue en su particular lucha contra las drogas. "Estoy jodido, en el subsuelo. En el puñetero subsuelo. Sigo teniendo dependencia y hay noches que no puedo dormir y hasta lloro. He preferido dejar de trabajar en la noche para no caer en las tentaciones, me cuesta muchísimo", afirmó.

Su madre se enteró del bache de Kiko a través de la televisión y entonces comenzó el distanciamiento entre las partes. Cuando Kiko reclamaba a su madre, ésta se mostró molesta por no haber acudido a ella antes vistos sus problemas. Esta tarde, Kiko ha asegurado que su tristeza viene "porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre". Duras declaraciones por parte del DJ, que además ha indicado que lo que necesita ahora es a su madre y no al "personaje" que "siempre es más".

De vuelta a sus limitaciones económicas, Kiko ha manifestado que "no necesito más de lo que tengo", así como que "ha habido momentos" de más bonanza. Eso sí, ha dejado un buen recadito a Isa. "De recuerdos no se puede vivir", en referencia a la posible venta de Cantora. "Si por malas gestiones uno ha cometido sus errores y tienes la posibilidad y la suerte de poder ayudar a la familia, se debe hacer porque de recuerdos no se puede vivir".



Críticas a su Isabel Pantoja por sus reproches

Kiko zanjó la llamada asegurando que pese a que se emancipó a los 18 años nunca ha sido "ningún mantenido". "Ni lo he sido ni lo seré y si me tengo que poner a limpiar suelos o lo que haga falta por mi familia lo haría".

El DJ mostró su enfado por algunos asuntos familiares. "¿Os pensáis que soy gilipollas? No es así", dijo. Al parecer, como quiso verder su piso en Madrid y no iba a recuperar la inversión, Isa se prestó a pagarle la letra y ella se lo quedaba. Y ahora se lo ha reprochado con comentarios a terceras personas. "Que mi madre se espabile un poco y si tiene algo que decir que me lo diga a la cara o públicamente para que me pueda defender. Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios".