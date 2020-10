La Generalitat responde: ¿Pueblos cerrados y confinamientos el fin de semana?

Ana Barceló y Ximo Puig han anunciado la entrada en vigor del confinamiento perimetral de la Comunitat Valenciana, así como las nuevas medidas restrictivas para algunas localidades del territorio valenciano.

En esta rueda de prensa se ha valorado la opción del confinamiento selectivo de algunos municipios. "Por el momento no lo contemplanos", ha dicho Ana Barceló. "Pero eso no significa que lo podamos decretar. Lo que queremos es establecer medidas proporcionales", ha manifestado.

Por tanto, de momento no se ha limitado al cien por cien a ningún valenciano ni se ha confinado totalmente ningún municipio, pero si la evolución no es favorable podría llegarse a este punto.

En cuanto a la movilidad, los valencianos no podrán salir de la Comunitat en un plazo de siete días (prorrogables), pero sí podrán ir de una provincia a otra.



Confinamientos de fin de semana

"En estos momentos no hay más medidas. No hay nada más. No hay recetas que den el resultado que a todos nos gustaria por la dimensión de la pandemia. Hay algunas de sus claves que ya conocemos, pero no todas", ha indicado Ximo Puig.