Maje y Salva son culpables de asesinato

Culpable por el asesinato de su marido. El jurado popular ha dictaminado en su veredicto que María Jesús y Salva planearon de manera conjunta la muerte de Antonio Navarro. La víctima recibió ocho cuchilladas un 16 de agosto de 2019, en el garaje de la calle Calamocha en València, lugar en el que guardaba el coche. En el veredicto se recoge que Maje facilitó la llave de acceso a Salva para el asesinato.



Según informa el Levante EMV el autor material del crimen es Salva tras su confesión y el jurado lo considera como atenunante de confesión tardía por colaborar activamente en la resolución del caso al indicar a la Policía el lugar del arma del crimen, pero no ha habido reparación de daño.



Respecto a Maje el jurado aprecia que el parentesco es un agravante. El matrimonio tuvo una discusión el 4 junio en la que la víctima tiró de casa a Maje tras descubrir una nueva infidelidad. Ese mismo día la acusada mantiene una conversación con otro de sus amantes, Tomás, en la que le dice expresiones hacia su marido como: "Me satura, me agobia, le odio, quiero que se muera, no le aguanto, ojalá se muera, esto lo va a pagar caro, he pensado en acabar con su vida".



Las pruebas clave del caso son dos. La confesión de uno de los acusados, quien reconoció que Maje le encargó matar a su marido y se aseguró de facilitarle el crimen. Por otro lado la conversación de ambos grabada por la policía ha sido decisiva.



El fiscal solicita 22 años de prisión para Maje, esposa del fallecido y presunta inductora del asesinato, al apreciar la circunstancia agravante de parentesco. Para el autor material del crimen pide 18 años de cárcel. Por su parte, la acusación particular, ejercida por los letrados Miguel Ferrer y Patricia Cogollos, rebajó su petición inicial de pena para el asesino confeso de 20 a 16 años de cárcel, al tener en consideración su confesión, donde incriminó directamente a la viuda de Antonio Navarro, para quien exige 25 años de prisión.