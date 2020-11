Espectacular desnudo integral de Cristina Castaño por su cumpleaños

Cristina Castaño es una de las actrices españoles más sexis y está de cumple. La actriz acaba de cumplir 42 años, y para celebrarlo con sus seguidores, adivina qué se le ha ocurrido hacer... Volver a posar ligerita de ropa, sí, pero como siempre a topísimo de elegancia, ya verás.

"Happy Birthday to me. A ver qué me regalo...", escribía Cristina junto a una foto en la que aparece arrodillada sobre una cama, desnuda y mirando a un techo de lo más artístico. A Cristina le gusta hacerse este tipo de retratos. En verano nos regaló unos cuantos en bikini, ¿te acuerdas?

¿Dónde estaría? ¿En un hotel? ¿En una sesión fotográfica para algún tipo de publicación? ¿En un set de rodaje? De momento no se sabe nada, pero está claro que esta foto va a dar que hablar.

Lo que también es verdad es que su carrera ha dado este año un salto internacional, y que esta localización podría ser uno de esos lugares en los que haya rodado escenas tanto para la película 'Dark Room', como para la serie 'The Mallorca Files'. Todo es posible en la vida de la prota de 'Toy Boy'.