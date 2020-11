Polémicas, cine para adultos y trastorno bipolar: ¿qué fue de los actores de Salvados por la campana?

Salvados por la campana se convirtió en una de las series de mayor audiencia y ahora regresará con una secuela protagonizada por parte del elenco original y además contará con una nueva generación de estudiantes. En el tráiler sí que se ha podido observar a algunas de esas viejas caras conocidas como Mario López o Mark-Paul Gosselaar. Eso sí, uno de los más polémicos, Dustin Diamond, no estará. ¿Qué ha sido de todos ellos?



Diamond pasó de la fama por salvados por la campana a una vida llena de polémicas. El actor ha protagonizado muchos escándalos, incluido la pornografía y la cárcel. El actor llegó a reconocer incluso años después que los miembros de la mítica serie tuvieron relaciones sexuales entre ellos protagonizando tríos y consumiendo drogas. Todos salvo él, según afirmó. Sí que protagonizó sin embargo un vídeo porno titulado 'Saved by the smell' haciendo un juego de palabras con el título de la serie 'saved by the bell'. Después fue condenado por apuñalar a un hombre y acabó en la cárcel. Tras salir, el actor es ahora cómico.





por su parte también anunció que participará en la secuela tras haberse quejado inicialmente por no haber contado con ella. Recientemente, la actriz aseguró que padece trastorno bipolar.ha sido una de las caras más conocidas tras el fin de la serie. Se convirtió en presentador, participó en programas de éxito como Factor X o Bailando con las estrellas y ahora volverá a esta secuela como profesor de educación física, algo que le viene como anillo al dedo ya que es un fanático del deporte y del gimnasio.es otra de las que no ha tenido mucha fortuna sin embargo en su carrera interpretativa. Realizó la película Showgirls, un largometraje que no fue bien acogido por la crítica en Hollywood y acabó estancándose, aunque ha aparecido en otro tipo de series. Sin excesivo protagonismo eso sí., Kelly Kapowski en Salvados por la campana, tuvo éxito también en Sensación de Vivir, protagonizó películas dirigidas por Woody Allen.