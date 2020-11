J Balvin explica 'su huida' de las redes por una enfermedad

J Balvin es uno de los iconos de la música actual. El cantante es uno de los más seguidos del mundo y por ello millones de seguidores están conectados 24 horas a las redes sociales para saber su vida. Sin embargo desde hace un tiempo J Balvin ha vuelto a desaparecer de las redes sociales por motivos de salud.



El cantante, que ya admitió que sufrió depresión y ansiedad durante largos meses, ha vuelto a recaer tal y como ha reconocido: "No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro. También soy frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes"