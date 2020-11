El valiente 'topless' de Tamara Gorro tras la operación

Tamara Gorro ha vivido unos días complicados motivados por sus problemas de salud. La madrileña fue operada de urgencia por un tumor benigno después de que el ginecólogo encontrara un bulto.



La 'influencer' ha dejado atrás los complejos, ha tirado de valentía y se ha atrevido con este posado en ropa interior para mostrar su cuerpo con naturalidad.



Este es el mensaje de Tamara Gorro:

"Voy a ser muy clara. ¿Qué quiero transmitir con estas fotos? En la primera, la persona quiere disimular el hinchazón de su tripa, sintiéndose bonita. En la segunda, la persona muestra su hinchazón sin pudor, sintiéndose bonita. En la tercera, soy yo, Tamara Gorro. Una persona que siempre ha tenido un abdomen muy definido debido a mi pasión por el deporte y comida saludable."Yo me decanto por la segunda opción: mostrar sin pudor y aceptar lo que hay. Me acepto, me gusto, me valoro y me quiero. Las dos opciones me parecen lícitas, cada uno elige cómo quiere verse. Pero aún eligiendo la primera , hay que tener en cuenta una cosa muy importante:La perfección no está en la medida y cuerpo perfecto. Está en lo mucho que uno se quiera y acepte".