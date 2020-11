Impactantes imágenes de las inundaciones en la Comunitat Valenciana

La lluvia descarga con fuerza en toda la Comunitat Valenciana. El temporal de precipitaciones y viento pueden acumular hasta 220 litros por metro cuadrado. Sin ir más lejos en el sur de la provincia de València se ha decretado el nivel de alerta roja, mientras que en el resto hay un aviso por alerta naranja. Durante toda la tarde las autoridades han cortado túneles y carreteras a lo largo y ancho de la provincia y en diversas localidades.



Este temporal ha dejado imágenes impactantes con las inundaciones en varios puntos del territorio en localidades como Cullera, Sueca, Paiporta, Picanya o el antiguo Cauce del Río Turía en València.





Es comunica per part de la Policia Nacional i el 112 que al vehicle que s'ha vist arrossegat per la crescuda del barranc no hi havia cap ocupant. pic.twitter.com/CasIHKNZU3