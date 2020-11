La primera foto de Mayka y Tony Spina juntos

La historia de amor de Mayka y Tony Spina comenzó hace ya muchos años. Hace unos días, Pablo (su pareja hasta que fueron juntos a la Isla de las Tentaciones donde terminó el amor) confesaba que a "ella le gustaba cuando estaba conmigo".

Ahora, ella ha sido la encargada de activar los rumores sobre su relación. Fue en el último debate del programa de Telecinco en el que ella manifestó que la historia que vivió con Óscar en la República Dominicana ya es pasado. "Me da pena que me haya engañado", dijo sobre el soltero. "No puede sentir nada porque esta con otro chico", replicó acto seguido el malagueño. "Aunque estuviera con otro tampoco sentiría nada", añadía la murciana.

Fue entonces cuando Suso intervino para confirmar el secreto a voces. "Está con Tony Spina". Ella, entonces, aseguró que "nos hemos visto alguna vez" y que "de ahí a estar juntos..." aunque dejó abierta la puerta a la posibilidad. Mayka recordó que ya pudo pasar una noche con Tony hacía tiempo. "Yo le conocía a él en un bolo. Esa noche me dijo que si quería que pasásemos la noche juntos pero yo estaba con Pablo y no le fui infiel", aseguró.

Tras mucho investigar, en Telecinco encontraron la foto de aquella noche. La imagen fue captada por la empresa Tillate, un portal dedicado al ocio nocturno.