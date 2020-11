Bill Gates y su predicción sobre la vacuna del Covid-19

Bill Gates está muy activo mediáticamente hablando y sigue concediendo entrevistas para hablar del tema desde que se iniciara la pandemia de Covid-19 en todo el mundo. El propio empresario norteamericano ya se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando se rescataron fragmentos de una conferencia en la que hablaba del riesgo de una futura pandemia con las características del coronavirus. Ahora Gates ha vuelto a ser tendencia después de que su predicción sobre las vacunas haya sido certera tras el anuncio de Pfizer.

"La única vacuna que, si todo va a la perfección, podría solicitar la licencia de uso de emergencia a finales de octubre, sería la de Pfizer", dijo Gates en una entrevista con CNBC. El fundador de Microsoft prosigue en su conversación y apuntaba: "Es probable que ninguna de las vacunas busque aprobación en los Estados Unidos antes de finales de octubre".

Sin embargo el análisis de Bill Gates no quedó ahí y se atrevió a dar un diagnóstico sobre la evolución de otras vacunas como por ejemplo la de Jhonson & Johnson, Moderna o AstraZeneca: "Creo que una vez que entremos, digamos, a diciembre o enero, es probable que al menos dos o tres busquen la aprobación, si realmente son efectivas. Y entonces tenemos estos ensayos de fase tres que están en curso", sobre todo, de las dos últimas aseguró que: "No solicitarán ni siquiera la licencia de uso de emergencia hasta que tengan una prueba de eficacia".