La Isla de las Tentaciones: Tras su desnudo integral, Patri rompe con Lester por otro motivo

La semana pasada, un supuesto descuido de Lester llevó a su Instagram una imagen pornográfica de Patri. Fueron sólo 9 minutos antes de que la borrara haciéndolo pasar por un error, pero el cuerpo totalmente desnudo y en posición sexual de la que era su novia dio la vuelta al mundo. Una de las nuevas parejas forjadas en La Isla de las Tentaciones 2 volvió a llamar la atención de los medios.

Ahora, días después de que saltara la noticia, ya tienen otra preparada. Resulta que, según la propia Patri, al cornudo de Lester le gusta poner cuernos (su ex también le acusaba de eso, ¿no?). Ruptura al canto. El motivo de la actriz no habría sido el tema de la foto porno publicada en redes, sino la ausencia de Lester cuando más le necesitaba. "He pasado una noche de mierda en un hospital, sola, en Madrid. Y a la única persona que esperaba era Lester, pero no apareción (...). Mientras se estaba liando con niñatas, pero si eso es lo que le llena a él en su nueva vida, me alegro por él", comentó la joven. ¿Se saltó la cuarentena el canario?

"Voy a ser feliz y voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad, que me valore, que me cuide. No sé si eso existe a día de hoy, porque yo ya he perdido la ilusión. Pero creo que me lo merezco. No siempre he hecho las cosas bien, pero ante todo soy persona y tengo sentimientos, principios, cosa que otros no tienen", concluye. No sabemos qué principios puede tener una pretendienta de La Isla de las Tentaciones, pero está claro que Lester, pocos. El personaje ha reaccionado colgando una foto junto a otras chicas en sus redes. Ya sabemos que este tipo de fama atrae a un tipo de gente. Es lo que hay.