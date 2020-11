TVE confirma su primera dupla femenina en la historia para dar las Campanadas

Anne Igartiburu y Ana Obregón darán la bienvenida al 2021 en TVE. Así lo ha confirmado Mónica López en 'La hora de La1', uno de los espacios televisivos de la cadena pública. La actriz será la encargada de sustituir a Roberto Leal tras la marcha del presentador de la cadena pública, donde su último programa fue Operación Triunfo. Junto a ella estará Anne, una especialista en la materia que ya suma 16 años tomándose las uvas en la cadena pública.

Tras un año muy difícil por la muerte de su hijo Álex Lequio a causa de un cáncer, Ana Obregón ha considerado su vuelta a la televisión como un homenaje personal a Aless. "Mi Aless, se que tú me darás las fuerzas que no tengo con tu ejemplo de lucha y tu amor. Este año las campanadas serán por ti", expresó la también bióloga.

"Retransmitir las campanadas de fin de año un año más en mi casa, TVE, es un privilegio qe no podía rechazar", dijo Obregón en sus redes sociales al darse a conocer la noticia. "Me emociona despedir este año tan difícil para España y para mí; de esa forma espero poder agradecer el gran apoyo y cariño que he recibido de todos. Empezar el 2021 con todos los españoles será un verdadero honor".

No será la primera vez de Ana Obregón en unas campanadas televisadas. Se estrenó en 1994 con Joaquín Prat y en 1995 y 2004 lo hizo acompañada del mítico Ramón García, que este año no estará con su mítica capa.