Kiko Rivera estalla por la herencia de Cantora: "Me siento avergonzado de ser Pantoja"

Kiko Rivera ha puesto en jaque definitivamente la relación con su madre, Isabel Pantoja. "Isabel Pantoja es mala. Me han engañado y me han robado a sabiendas de que me estaban robando. Llevo hipotecado desde que tenía 2 años y los papeles no engañan". Las últimas semanas los reproches habían ya subido de tono y Kiko explotó en el Deluxe del sábado noche. El hijo de Paquirri ha manifestado que "no hay marcha atrás" en el especial de Telecinco, 'Cantora: la herencia envenenada'. El DJ ha sacado todos los trapos sucios de la herencia de su padre que nunca recibió.



El DJ demostró, con los papeles de sus abogados en mano, cómo Pantoja vendió parte de Pantoja sin su consentimiento y sitió el pasado 2 de agosto como fecha definitiva para "romper" su relación con su madre. "Es imperdonable", reiteró en más de una ocasión.





Cantora SA, Ramón Calderón y Agustín Pantoja "Mi madre en ese momento estaba pidiendo dinero poniendo como aval un bien que no era suyo, algo que moralmente es muy reprobable hacérselo a un hijo".



.@jjaviervazquez: "Kiko, ¿tu madre es buena persona?" #CantoraLaHerenciaEnvenenadahttps://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/57gRgW9fq4 — Telecinco (@telecincoes) November 13, 2020



No obstante, Isabel Pantoja quería más. Dos años después, en 1988, pidió 35 millones más poniendo como aval de nuevo la finca formada por nueve fincas menores fusionadas. Entonces Kiko dio un salto en el tiempo y pasó a 2002, cuando él tenía 18 años. Isabel volvió a rehipotecar Cantora por un valor de 2.7 millones, de los cuales se siguen debiendo 1.1 con el apoyo de su tío Agustín y el abogado Ramón Calderón. "Tienen montada una trama", aseguró Kiko.

La historia, de acuerdo a todo lo que contó Kiko Rivera , se remonta a 1986, cuando el hijo de Isabel Pantoja tenía solo 2 años. Isa creó una entidad llamada 'Cantora SA y pidió una hipoteca de 50 millones de pesetas pese a que la finca todavía "no era de nadie" (la repartición de la herencia aún no se había hecho efectiva).No obstante, Isabel Pantoja quería más. Dos años después, en 1988, pidió 35 millones más poniendo como aval de nuevo la finca formada por nueve fincas menores fusionadas. Entonces Kiko dio un salto en el tiempo y pasó a 2002, cuando él tenía 18 años. Isabel volvió a rehipotecar Cantora por un valor de 2.7 millones, de los cuales se siguen debiendo 1.1 con el apoyo de su tío Agustín y el abogado Ramón Calderón. "Mi madre me ha tenido hipotecado desde que tengo dos años (...) Aunque yo no soy deudor, mi madre ha estado beneficiándose de un bien que era mío, una finca que cuando mi padre murió era un conjunto de 9 fincas y de las que ahora solo hay 6, ¿dónde están las otras tres?".

El DJ demostró, con los papeles de sus abogados en mano, cómo Pantoja vendió parte de Pantoja sin su consentimiento y sitió el pasado 2 de agosto como fecha definitiva para "romper" su relación con su madre.

Francisco Rivera a Kiko: "Papá estaría orgulloso"

Cayetano y yo por mucho dolor. Te agradezco que estés dando la cara. Papa estaría orgulloso", afirmó antes de romper a llorar.







Mientras, Kiko, le pedía por favor que no contara "lo que te he dicho antes" y le repitió aquello que tantas veces le había dicho. "Perdón, perdón y perdón". " Les he llamado tantas veces disculpas por algo que yo no tengo nada que ver... simplemente creí a mi madre como haría cualquier hijo hasta que he dejado de creer. Mi madre me alejó de ellos. "Él lo sabía todo antes que yo", lamentaba Kiko tras desconectar con su hermano. "Mamá, me has criado haciéndome pensar que todos los Rivera no eran buenos y siempre te creí. ¿Por qué me hiciste eso? Me he tirado toda mi vida pensando que mis tíos no me querían y que mis hermanos no querían verme", aseguró. "Es muy triste", le aseguraba a Jorge Javier. Asimismo, también lamentó el tiempo perdido. " Yo ya no sé cómo se puede recuperar el tiempo perdido".

Francisco Rivera entró al programa por teléfono para apoyar a Kiko. "Hermano, siento muchísimo el dolor que estás pasando. Estamos contigo, estás siendo muy valiente. Todo esto lleva parado durante mucho tiempo. Espero que termine pronto. Gracias a todos. Hay mucho más de lo que sabéis. Hemos pasado,Mientras, Kiko, le pedía por favor que no contara "lo que te he dicho antes" y le repitió aquello que tantas veces le había dicho. "Perdón, perdón y perdón". "Mi madre me alejó de ellos. "Él lo sabía todo antes que yo", lamentaba Kiko tras desconectar con su hermano. "Mamá, me has criado haciéndome pensar que todos los Rivera no eran buenos y siempre te creí.Me he tirado toda mi vida pensando que mis tíos no me querían y que mis hermanos no querían verme", aseguró. "Es muy triste", le aseguraba a Jorge Javier. Asimismo, también lamentó el tiempo perdido. "

"La relación con mi madre está acabada desde el 2 de agosto"

"Yo nunca he tenido una relación intensa con mis hermanos (Cayetano y Francisco). Es el momento de recuperar la relación con ellos y también con mis tíos". Pero eso sería acabar la relación con tu madre, le dijo Jorge. "Ya está acabada. Hay cosas que se tuercen en cuestión de segundos y el 2 de agosto (discusión con su tío Agustín Pantoja) se acabó todo. No voy a perdonar lo que pasó, es cuestión de principios".



Tras la publicidad, Jorge Javier recibió un mensaje y confesó lo que pasó el 2 de agosto. Kiko Rivera confirmó que es cierto. En concreto, José Antonio León, el autor del mensaje, contó que " el 2 de agosto se abrió la habitación de Paquirri, que estaba siempre cerrada y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre cuando en su día se denunció el robo de sus objetos". ¿Esto es un delito, no? Dijo Jorge Javier.



"La puerta estaba abierta por casualidad porque siempre estaba cerrada con llave. En ese momento me entró el shock", dijo Kiko Rivera. "Yo había entrado en varias ocasiones en esa habitación y no había nada. No sé que hacía todo eso ahí".

Emprenderá acciones legales y avergonzado de ser Pantoja

" Me siento avergonzado del apellido Pantoja. Hay que respetar la voluntad de los difuntos y esto tuvo que haberse solucionado hace 36 años", dijo Kiko Rivera en el tramo final del programa. Sobre el cordón de oro de su padre, aseguro que no lo tiene. "El cordón que mi madre me entregó de mi padre en las campanadas no lo tengo, pero me gustaría".