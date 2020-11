Kiko Rivera estalla por la herencia de Pantora: "Estoy hipotecado desde que tengo dos años"

Kiko Rivera ha puesto en jaque definitivamente la relación con su madre, Isabel Pantoja. El hijo de Paquirri ha manifestado que "no hay marcha atrás" en el especial de Telecinco, 'Cantora: la herencia envenenada'. El DJ ha sacado todos los trapos sucios de la herencia de su padre que nunca recibió. "Isabel Pantoja es mala. Me han engañado y me han robado a sabiendas de que me estaban robando. Llevo hipotecado desde que tenía 2 años y los papeles no engañan".

Francisco Rivera entró al programa por teléfono para apoyar a Kiko. "Hermano, siento muchísimo el dolor que estás pasando. Estamos contigo, estás siendo muy valiente. Todo esto lleva parado durante mucho tiempo. Espero que termine pronto. Gracias a todos. Hay mucho más de lo que sabéis. Hemos pasado,

Mientras, Kiko, le pedía por favor que no contara "lo que te he dicho antes" y le repitió aquello que tantas veces le había dicho. "Perdón, perdón y perdón". "Les he llamado tantas veces disculpas por algo que yo no tengo nada que ver... simplemente creí a mi madre como haría cualquier hijo hasta que he dejado de creer. Mi madre me alejó de ellos. "Él lo sabía todo antes que yo", lamentaba Kiko tras desconectar con su hermano. "Mamá, me has criado haciéndome pensar que todos los Rivera no eran buenos y siempre te creí. ¿Por qué me hiciste eso? Me he tirado toda mi vida pensando que mis tíos no me querían y que mis hermanos no querían verme", aseguró. "Es muy triste", le aseguraba a Jorge Javier. Asimismo, también lamentó el tiempo perdido. "Yo ya no sé cómo se puede recuperar el tiempo perdido".