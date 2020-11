Patrice Evra se escapa de casa, pide el divorcio y ahora se casa con esta modelo

El futbolista Patrice Evra (39 años) se ha comprometido con la modelo Margaux Alexandra (25 años) apenas un mes después de divorciarse de su ex mujer Sandra (39 años), con la mantuvo una relación de 25 años.

"Hace más de un año que estamos juntos, quiero decir desde que me robaste el corazón. Después de la segunda vez que nos vimos, te dije que serías mi esposa por el resto de mi vida. No puedo vivir sin ti ahora, incluso cuando estás a mi lado, ¡te extraño!", se declaró Evra a Alexandra en Instagram.

Sandra se enteró de que Evra tenía novia por las imágenes que compartió el ex futbolista de Juventus, Mónaco y Manchester United en redes sociales junto a Margaux Alexandra durante un supuesto viaje de trabajo a Londres.

"Patrice Evra se ha convertido en una rata. Dejó su casa en enero para un viaje de trabajo de 15 días... y no volvió. El 4 de marzo pidió el divorcio por medio de su abogado. He tardado mucho tiempo en darme cuenta de cómo es (Patrice Evra), se ha convertido en una rata", declaró Sandra al diario 'The Sun'.

Las infidelidades de Evra a su ex esposa SandraDurante su matrimonio Sandra descubrió que Patrice Evra le había sido infiel con Danielle Sylvester (2010), la modelo de Playboy Carla Howe (2013) y con la doctora Gabriella Birley (con la que Evra tiene dos hijos extramatrimoniales).