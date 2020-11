Isabel Pantoja, destrozada tras la desgarradora confesión de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha destrozado literalmente a su madre, Isabel Pantoja. El DJ afirmó en Telecinco sentirse "engañado" por la gestión de su progenitora los últimos años con la herencia de Paquirri, su padre. A su vez, acercó posturas con los Riveras y lamentó que Isabel Pantoja le haya contado mentiras durante todos estos años para alejarlo de esa parte de su familia.

El más pequeño de los hijos de Paquirri denunció la "trama" de su madre con la finca de Cantora, le reprochó su falta de moralidad por hacerle firmar documentos cuando él no era consciente por su adicción y cargó también contra Agustín, su tío, y contra Ramón Calderón, el agobado de la familia. Según Kiko Rivera, Isabel Pantoja habría vendido parte de su herencia sin su consentimiento y no había cumplido la voluntad de su difunto padre.

Pues bien, el día de después de esta tremenda entrevista no ha sido fácil en la finca de Cantora. Allí, encerrada y sin dar crédito con lo que ha pasado y lo que puede suponer, la ruptura definitiva con su hijo, está Isabel Pantoja.

"Isabel está destrozada, abatida y no da crédito a lo que está pasando", han afirmado en Socialité. Al menos, según la información filtrada por gente cercana a la artista. "Está encerrada y no tiene ganas de recibir a nadie", añaden.