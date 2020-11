Patricia Conde y la ruptura de El Canto del Loco: "Fue un poco la Yoko Ono"

Ya han pasado 10 años desde que una de las bandas más populares del pop rock español se separase. En 2010 El Canto del Loco poner punto y final a la aventura después de 16 años. Dani Martín y David Otero (El Pescao) aprovecharon para continuar con sus carreras en solitario, pero muchos se preguntan por qué dejaron el grupo. Ahora un ex manager de ECDL apunta a Patricia Conde.

Tibú, ex manager de El Canto del Loco, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que habla de sus años con la banda que lanzó éxitos como 'La Madre de José' o 'Zapatillas'. "Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, que yo no quiero venganza y que el libro no va de eso", explica.

No obstante el ex mánager terminó en la cárcel por apropiación indebida: "Yo pagué los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional".

Sin embargo la declaración más importante sobre sus vivencias con la banda llegan al referirse a Patricia Conde. La presentadora de televisión fue la pareja de Dani Martín durante dos años y ahí todo cambió según Tibú: "Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar".