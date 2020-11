Llama la Policía a su puerta y su respuesta ya es historia de internet

"Me he comido una bolita de cristal y me he metido dos rayas de farlopa. ¡Así!". De esta manera un vecino respondió a la llamada de la Policía Local a su puerta. La respuesta ya se han convertido en tendencia en la red en los últimos días y es uno de los vídeos más reproducidos en las redes sociales.



La escena corresponde al programa 'En el punto de mira' de Cuatro. Una patrulla de la Policía Local de València acude a este domicilio debido a la denuncia de los vecinos por el alto volumen de la música, alertados de que hubiera una fiesta ilegal en plenas restricciones por el Covid-19. Sin embargo los agentes asisten con estupefacción a lo que tiene que decirles el inquilino: "¿Yo? De puta madre. Pero sí, entiendo que me he pasado un poco con la música".





