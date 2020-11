Te sorprenderá el sueldazo de Ibai Llanos

Ibai Llanos es sin duda una de las grandes celebridades del panorama español. El creador de contenido genera virales prácticamente cada semana y es uno de los rostros conocidos en Internet a nivel mundial. Tanto es así que es uno de los 'streamers' mejor pagados con un sueldo de más de un millón de euros al año, lo que le coloca directamente en el Top-3 de mejor pagados.



1º xQcOW - 1 984 001 dólares

Félix Lengyel, más conocido por su alias en línea xQc o xQcOW, es un transmisor de Twitch canadiense, personalidad de Internet y ex jugador profesional de Overwatch. Lengyel jugó para Dallas Fuel en la Overwatch League durante parte de la temporada inaugural antes de ser liberado debido a la controversia repetida



2º Nickmercs - 1 737 535 dólares

Nick Kolcheff, más conocido como NICKMERCS, es un streamer estadounidense de Twitch y YouTuber de FaZe Clan que juega a Fortnite: Battle Royale y Call of Duty: Warzone



3º Ibai Llanos - 1 373 605 dólares

Ibai Llanos Garatea es una celebridad de internet, youtuber y locutor de deportes electrónicos español.? Es presentador en G2 Esports y creador de contenido en Twitch y YouTube.



4º Timthetatman - 1 210 739 dólares

Timothy John Betar, mejor conocido por su alias en línea TimtheTatman, es un streamer estadounidense y personalidad de Internet.



5º AuronPlay - 1 209 556 dólares

Raúl Álvarez Genes, más conocido por su alias en línea AuronPlay, es un YouTuber español. Sus vlogs a menudo brindan comentarios satíricos sobre temas de actualidad o sobre otros videos de Internet.



6º TheRealKnossi - 1 068 310 dólares

Ganó notoriedad a través de su participación en varios formatos de televisión y como comentarista de póquer , presentador y transmisor en vivo . Knossalla se describe a sí mismo como el rey de Internet y suele aparecer con una corona.



7º HasanAbi - 1 062 826 dólares

Es un comentarista político y transmisor de Twitch estadounidense. Es ex presentador y productor de The Young Turks (TYT) y ex columnista de The Huffington Post .



8º Castro_1021 - 996 387 dólares

Es un streamer y comentarista en Twitch, mexicano y americano.



9º Gaules - 950 802 dólares

Alexandre 'Gaules' Borba es un exjugador profesional de Counter Strike brasileño que actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a stremear en Twitch.



10º ElRubius - 862 566 dólares

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como «El Rubius» o «Rubius», es un videoproductor en la plataforma YouTube y streamer en Twitch con doble nacionalidad española y noruega