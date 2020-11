La bronca entre Risto y Willy Toledo: "A mí no me dice nadie de qué hablar"

Se ha convertido en uno de los temas estrellas en las redes sociales. La intensa discusión entre Risto Mejide y Willy Toledo en directo ha corrido como la pólvora en las redes sociales. El actor ha recriminado a el presentador de 'Todo es Mentira' la manera de informar y la poca libertad de los medios de comunicación según Willy Toledo.



"Nosotros somos un medio y me gustaría saber tu opinión, aunque supongo que somos insignificantes", indica Risto al invitado para que le dé su opinión. "No creas. Vosotros tenéis un programa de televisión en directo. Los medios de comunicación son la avanzadilla del capital. Son propiedad de la gran banca, de fondos de inversión norteamericanos", contestó rápidamente Willy Toledo. Risto ha replicado: "¿Crees que eso nos resta libertad? Por ejemplo, a la hora de invitarte a ti y dejarte decir lo que tú quieras".



"Por supuesto que os resta libertad. Cuando la propiedad de un medio es de una gran multinacional española, es obvio que esa gran multinacional no va a permitir que se publique ningún tipo de artículo o reportaje denunciando sus abusos, por ejemplo, en Latinoamérica. Es una obviedad", ha explicado uno de los actores de 'Los Elegidos de Midas'.



¿Estás diciendo que yo sigo un discurso oficial?", cuestionaba Mejide. "No es que sigas el discurso oficial, es que coincide con el oficial. Os jode cuando os señalan", reprendió Willy Toledo.