Los chollos del día por el Black Friday 2020 en Amazon

El Black Friday ya asoma y Amazon ha sorprendido a sus usuarios con los primeros grandes descuentos. La fecha exacta del Black Friday se cita el último viernes de noviembre, pero desde ya se pueden encontrar en la plataforma ofertas anticipadas que durarán hasta el 19 de noviembre. ¡Date prisa y no te quedes sin tu regalo perfecto al mejor precio! La intención de esta campaña es la de que los consumidores adelanten sus compras para que no lleguen las prisas.



Samsung The Frame QLED 4k 2020 (De 1292 euros a 999)

Descripción: Samsung The Frame QLED 4K 2020 55LS03T - Smart TV de 55", Resolución 4K UHD, HDR 10+, Inteligencia Artificial 4K, Multi View, Ambient Mode, One Remote Control, Soporte de pared No Gap Incluido.

TP-Link LS108G - Switch 8 Puertos (De 22.99 euros a 17.99)

Descripción: Los conmutadores no administrados de la serie tp-link litewave proporcionan una forma sencilla y asequible de ampliar su red cableada; son fáciles de usar y confiables; con estos interruptores plug-and-play, puede extender instantáneamente sus conexiones de red a múltiples dispositivos; dado que todos los puertos admiten auto-mdi / mdix, no tiene que preocuparse por el tipo de cable que va a usar; además, la serie litewave también es compatible con la tecnología de ahorro de energía, ahorrando energía y dinero.

Oral-B Oxyjet - Sistema de Limpieza Irrigador Bucal con Tecnología Braun, 4 Cabezales Oxyjet (De 99.95 euros a 39.99)



Descripción: El irrigador Oxyjet de Oral-B, la marca de cepillos de dientes más recomendada por dentistas en el mundo, ayuda a conseguir una limpieza profunda y unas encías sanas. Gracias a la tecnología de microburbujas, el irrigador Oral-B Oxyjet limpia en profundidad bajo la línea de las encías y ataca las bacterias dañinas. El irrigador Oral-B Oxyjet no solo mejora la salud de las encías, sino que además limpia zonas específicas eliminando con suavidad los restos de comida. El irrigador Oral-B Oxyjet también es ajustable, de modo que solo tienes que ajustar el selector de control y cambiar la presión del agua entre alta o baja. Utiliza el irrigador Oral-B Oxyjet con o sin enjuague bucal como complemento adecuado del cepillado diario.



JBL LIVE 650BTNC - Auriculares Inalámbricos (De 199 euros a 99)

Descripción: Este modelo de auriculares JBL, ideal para amantes de la música, ofrece un sonido preciso e impresionante que lleva dando de que hablar durante más de 60 años. Ponle banda sonora a tu vida con este tipo de auriculares Over-Ear de diadema. Anda, camina, corre hacia el trabajo o entrena con ellos.