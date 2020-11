Violeta Mangriñán desvela con qué famosa se acostaría

Cada vez que Violeta Mangriñán es noticia es por qué alguna foro o alguna declaración se ha convertido rápidamente en tendencia. Esta vez también. La famosa 'influencer' ha sorprendido al reconocer que se acostaría con una famosa de la televisión española, si lo hiciera con alguien de su mismo sexo.



Mangriñán, que ya fue noticia por su descuido sin ropa interior en Supervivientes, suele subir la temperatura con sus espectaculares fotos en Instagram, muchas de ellas artísticas y luciendo en traje de baño.



Esta vez la pareja de Fabio Colloricchio ha sorprendido con estas declaraciones: "Nagore Robles, es un pibón y su carácter es de hembra alfa. Para las tías que les gustan las tías tiene que ser como 'guau'. Violeta también ha aclarado: "No me pone una tía, no podría tener una relación homosexual a día de hoy. Pero nunca se sabe, todo puede pasar en esta vida".