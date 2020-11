Zasca de Amazon a Ada Colau

Está claro que la crisis económica que ha acelerado la pandemia de Covid-19 está pasando una factura mucho mayor a las pequeñas empresas que a las grandes. En este sentido, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha defendido en esta línea que intentemos no comprar "en Amazon, ni en grandes plataformas que no sólo no tributan, sino que no aportan ningún valor añadido a la ciudad". Su mensaje es claro, ¿no? Pues bien, por un lado, muchos usuarios de las RRSS le han recordado que ella misma vende su libro en Amazon.

Por otro lado, la propia compañía norteamericana se molestó en contestar a la alcaldesa con datos: en España, Amazon trabaja con 9.000 pymes (de las que 2.000 tienen sede en Catalunya), y tiene a 9.000 trabajadores a su servicio. Además, revela que ha invertido en nuestro país más de 2.900 millones de euros desde el año 2011, por lo que no comprende el ataque de Ada Colau a su empresa.

El comunicado añade que "en estos tiempos sin precedentes, empresas como la nuestra juegan un papel fundamental" facilitando el acceso de productos esenciales para las familias, ya que no sólo venden productos de ocio o electrónica: también tienen un completo catálogo de artículos para suplir nuestras necesidades más básicas.



