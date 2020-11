Zasca a Jorge Javier Vázquez: "Tránsfobo ignorante"

Jorge Javier Vázquez es un habitual de las polémicas, sobre todo en los últimos tiempos. Su apoyo a partidos de extrema izquierda, sus enfrentamientos dictatoriales con compañeras del 'Sálvame' como Belén Esteban y su mensaje tratado como dogma de fe, le están haciendo perder muchos anunciantes y simpatizantes al programa estrella de Tele 5. El polémico presentador ha sido muy criticado también durante la última semana por el trato que le ha dado a La Veneno en el cuarto aniversario de su muerte.

Jorge Javier Vázquez se mostró especialmente duro al lanzar un alegato con el que pretendía desmitificar a la vedette: "No se puede elevar a referente de la transexualidad a una persona que no se consideraba transexual, que no respetaba y que criticaba a los demás". Está claro que con ese mismo argumento a él no se le puede elevar a referente de la homosexualidad, precisamente. Un discurso que, aunque lo fue rebajando en días posteriores, trató de justificar al afirmar que tiene "desconocimiento sobre el colectivo trans".

Jedet, protagonista de la serie de Atresplayer Premium sobre la vida de La Veneno, se ha sumado a la oleada de indignación en redes sociales con un mensaje dirigido al presentador de 'Sálvame'. "Cristina se definió como una mujer en innumerables ocasiones en sus apariciones televisivas, decía sentirse mujer desde que nació", comienza diciendo en sus stories de Instagram.

La actriz subraya que Jorge Javier basa su argumento en solo dos intervenciones televisivas que hizo La Veneno: "Te agarras a un par de entrevistas en las que dijo que no era una mujer para argumentar tu ignorancia y tu falta de empatía no solo hacia Cristina (que en paz descanse), sino ante todo un colectivo de mujer que sufrimos la opresión y las agresiones a diario por parte de la sociedad".

Además, cabe recordar que las entrevistas en las que Cristina afirmaba que no era una mujer son posteriores a su paso por la cárcel, donde habría sufrido numerosos abusos tras ser ingresada en el módulo de hombres.

"Me parece lamentable y lo único que estás consiguiendo es que todas las personas que ven tu programa se sientan más libres a la hora de dirigirse a nosotras y de faltarnos al respeto", continúa Jedet antes de zanjar: "Edúcate un poco, ten un poco de empatía, aún estás a tiempo de dejar de ser un tránsfobo ignorante".