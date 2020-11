¿Estafó Isabel Pantoja a Tamara Gorro y Ezequiel Garay?

Isabel Pantoja lleva unos días bajo el foco mediático tras denunciar públicamente su hijo Kiko Rivera ciertas irregularidades. Ahora, la tonadillera podría tener un nuevo frente con claro sabor futbolero.

La periodista del corazón, María Patiño, aseguró en 'Sálvame' que las deudas de Pantoja rondarían el medio millón de euros. La artista habría pedido dinero a personas tanto conocidas como anónimas. Es por ello que María Patiño no ha dudado en asegurar que entre ellas se encontrarían Tamara Gorro y su marido, el exfutbolista Ezequiel Garay. Patiño transmitió que "Tamara Gorro le dejó dinero junto a su marido y no se lo ha devuelto". "De esto Tamara no quiere hablar públicamente. El marido de Tamara le dejó dinero pero no sé la cantidad. Yo una vez le pregunté y me dijo que era una cuestión privada, no me lo quiso confirmar ni desmentir pero yo lo sé", insistió. "Ella es muy amiga de Kiko Rivera y a través del hijo lo hablaron".

Por otro lado, la gallega apuntó que "me consta que Isabel está cabreada y muy segura de sí misma, dispuesta a desmontar a su hijo en algunas cosas". "El que me dicen que está nervioso desde hace un tiempo es su hermano Agustín", sentenció la colaboradora televisiva. "Kiko Rivera, que sepas que cuando tu madre pidió un adelanto de un alquiler durante cinco años y que ese dinero se entregó a la Audiencia de Málaga. También te digo que a la mujer de Sevilla no le pidió 100 mil euros, le pidió 300 mil. Esta pobre mujer lo que tiene es un quiosco de prensa", arrancó la periodista.