El funerario de Maradona, aterrorizado: "Me van a matar"

El primer día sin Maradona dejó una anécdota un tanto macabra. Tres de los funerarios que trabajaron con el ataúd del '10' se fotografiaron con el cuerpo sin vida del excampeón del mundo con Argentina. Fue un gesto de muy mal gusto que recibió las críticas de todo el planeta fútbol.

Uno de los protagonistas ha dado la cara esta mañana en Radio 10. Claudio Fernández, padre del chico joven con el que posa, se ha justificado y ha pedido "respeto y perdón".

"¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo y me dicen 'flaco' y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Sé que mucha gente se ha ofendido, sé que lo han tomado mal. Me están llamando de todos lados. Sé que molestó, pero nunca antes pasó".

"He recibido amenazas", ha declarado. "Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazaban a mis hijos y yo no soy de esa clase de personas", ha lamentado. "Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir", añadió para acabar.