El primer ganador de Supervivientes está desaparecido

El próximo año Telecinco volverá a mostrar en la pequeña pantalla la isla más famosa de la televisión. Los focos volverán a encenderse y podremos volver a seguir desde el sofá de casa las andanzas de los famosos que quieren ganar un importante premio económico conviviendo en condiciones extremas. Sin agua, casi sin comida y durmiendo a la intemperie. Pero ¿hace cuánto que la pequeña pantalla nos permite disfrutar de este espectáculo?

Pues aunque parece que fue ayer Supervivientes llegó a la pantalla amiga en el año 2000. Hace la friolera de 20 años. Y lo hizo de una forma un tanto diferente a como es ahora. Y es que la primera edición la componían básicamente personas anónimas. No era una versión VIP. De ella salieron, no obstante, personas que se colaron en el imaginario colectivo.

Ahora, 20 años después de esa realidad, ¿qué ha sido de Xavier el primer ganador del formato? Fue el primer "robinson", se embolsó 10 millones de pesetas y consiguió algo que hasta la fecha no ha logrado nadie más: desaparecer. Pasar completamente desapercibido. De hecho no ha vuelto a dar una entrevista, no se le ha vuelto a ver, nadie sabe nada de él. Pero es que aún hay más.

Después de estar mes y medio en las pantallas de medio país Xavier no quiso ni tan siquiera aprovechar su fama en las hoy tan famosas redes sociales en donde hoy no queda rastro suyo al menos con su nombre y sus apellidos.

Lo cierto es que todos los expertos en realitys aseguran que con el nacimiento de estos formatos en las primeras ediciones participaron personas que de verdad querían (como en Gran Hermano) vivir una experiencia televisiva y no perseguían la fama como tal. Una realidad que cambió bien pronto con la "profesionalización" de este tipo de formatos en los que participan concursantes que, en el fondo, sólo buscan ser nombres conocidos y poder vivir de revistas y de dar a conocer pormenores de su vida privada.