Jesé llama en directo a 'La Casa Fuerte' para hablar con Aurah

Un momento televisivo que se ha convertido en viral en apenas unas horas, Jesé llamó en directo al programa 'La Casa Fuerte' por sorpresa para hablar con su novia Aurah Ruiz. El futbolista mandó ánimos a su pareja después de que en la última semana Amor Romeira hiciera unas declaraciones sobre unos encuentros con Jesé.



El canario telefoneó al plató en directo en el que le atendió Jorge Javier Vázquez. Rápidamente le pasaron con la casa en la que Aurah espera una llamada pero no sabía quien era el emisor. ""Escúchame, tenemos poco tiempo. Estás ahí dentro, tienes que ganar este concurso (...). Mi amor, todo está bien, estate tranquila. Si estás feliz, continúa, si no estás feliz no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí lucha hasta el final. A mí me encanta verte feliz y veo que estos días no estás feliz", le aseguraba apresuradamente Jesé por los tiempos televisivos mientras ella alucinaba y comprobaba que era él: "No me lo puedo creer",



Después de escuchar las palabras de su pareja, tras la llamada se daba a entender que la relación sigue en pie y explicaba Aurah que tenía una llamada pendiente del jugador: "Tuve una conversación con él y justo antes de entrar dejamos como que sí, pero hay muchas cosas que quiero preguntarle por todo lo que ha pasado. Y yo entré y no sé qué está pasando fuera y ese es mi tema, eso es lo que me pasa". Seguro que en las próximas semanas la pareja sigue dando noticias publicas sobre cómo evoluciona su relación.