Miley Cyrus, nuevo desnudo y confesión sexual

Miley Cyrus está promocionando su nuevo disco 'Plastic Hearts', una serie de temas que tendrán el éxito esperado. La artista es garantía de éxito, sobre todo si sigue dando de qué hablar fuera de los escenarios.

Además, después de una mala racha personal que acabó con el divorcio de su marido Liam Hemsworth, la cantante se encuentra ahora mismo muy liberada, por lo que se atreve a hablar sobre algunos de los temas más privados de su vida. De hecho, prueba de esta liberación es la nueva portada dque ha protagonizado de la prestigiosa revista 'Rolling Stones', donde aparece en topless. También ha confesado en una entrevista para 'E News', uno de sus últimos fetiches sexuales, que tiene mucho que ver con la pandemia.

"Ha sido una época distinta, por lo que he conocido gente a través de otros medios. Lo he hecho casi todo virtual, y en ese sentido, he tenido bastante sexo a través de FaceTime", comentaba la cantante.