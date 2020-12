El video más visto del año en Tik Tok y dura ¡10 segundos!

El vídeo estrella de 2020 en Tik Tok ha sido el de la tiktoker Bella Poarch que con su particular sincronización de labios, o lip sync, interpretó la canción M to the B de la artista Millie B.S.Con más de 532 millones de visualizaciones, 43.5 millones de likes y cerca de 1,5 millones de comentarios, el contenido de solo 10 segundos de duración se ha convertido en el vídeo más viral de toda la red social.



Bella Poarch cuenta con cerca de 46.5 millones de followers en TikTok. Tras alcanzar la fama en la red social, Bella Poarch siguió generando contenido centrado en la sincronización de labios, desafíos de baile, juegos y canto. Esta joven de origen filipino vive en Hawái (EE.UU.) y en tan solo siete meses ha logrado ser una de las creadoras más populares de la plataforma de vídeos cortos.



Estos son los diez contenidos más vistos de 2020:@bellapoarch – Bella hace M to the B.@420Doggface208 – Patinando a la fama.@itscaitlinhello – El compañero de trabajo que amas odiar@nba – Jalaiah muestra cómo se hace en el juego de estrellas de la NBA@willsmith – Will lo limpia@awa_de_horchata_uwu – Un tintineo de cereal oscuro que no es pan@lizemopetey – ¿Es más carnoso? Hmmm.@iamtabithabrown – ¿Ves zanahorias o tocino?@thejulianbass – ¿Quién es tu héroe favorito?@hartyt_ – Un ganso lo tira hacia atrás.