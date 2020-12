Ribó descarta las Fallas... en marzo

La vacuna abre un nuevo horizonte para tratar de normalizar relativamente la vida, pero 2021 seguirá siendo un año de incertidumbres en lo que concierne a Valéncia y la Comunitat. "No puedo concretar nada, pero el tema de vacunación nos abre una posibilidad de que no en marzo, pero más adelante sí que podrá haber unas fallas normales". Con este equilibrio, el alcalde Joan Ribó ha confirmado que las Fallas de València no serán ni suspendidas, ni suprimidas, sino aplazadas en el calendario, más allá de que los festejos puedan trocearse, incluyendo el propio mes de marzo.

Tal y como ha publicado Levante-EMV, plantar y quemar las Fallas no será en marzo (tendría que darse un supuesto sanitario de inmunidad que, en estos momentos, no se contempla) y ese ritual se pasará a una ventana entre mayo y julio, mientras que los festejos se repartirían por ese periodo de tiempo, previo consenso en cada municipio, pero sin dejar cerrada la puerta a que algún festejo pueda celebrarse en marzo: aquellos que permitan las circunstancias sanitarias.

En declaraciones a Radio València, Ribó ha recordado que la decisión "la han de decir las autoridades sanitarias, pero en marzo no creo que sea posible. Pero igual sí que es posible posteriormente, con unos niveles de inmunización que se llaman de rebaño" y la añadido que "el sentir del mundo fallero es hacer unas fallas bien hechas. Después de hay muchos meses. Si tenemos que esperar, esperaremos pero con voluntad de hacerlas".

Mientras, la actividad se mantiene con las restricciones actuales. El Gremio de Artistas Falleros ha levantado el "Pí de Nadal"; la obra de los aspirantes a artista fallero. Es la primera y única falla que se plantará en la ciudad este año.