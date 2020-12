¡Es un escándalo! Raphael celebra su enésima 'gran noche' con 5000 personas y Ayuso se defiende de las críticas

La pandemia no frena a Raphael, que ha estrenado recientemente su disco 6.0 en el que celebra los 60 años encima de los escenarios. El cantante ha cumplido este fin de semana con su tradición de celebrar conciertos en Navidad con dos llenos en el WiZink Center (antiguo Palacio de los Deportes) de Madrid. El primero de ellos fue el sábado, en el que se juntaron casi 5.000 personas, un 30 por ciento del aforo del recinto.



No obstante, las fotos y los vídeos que llegaron desde la capital han generado miles de críticas por las condiciones de los asistentes, demasiado juntos y en un espacio cerrado justo en uno de los momentos más sensibles de la segunda ola de la pandemia. Y es que muchos no podrán juntarse con su familia estas navidades -las condiciones dependen de cada comunidad autónoma- y no entienden cómo el gobierno de Madrid permitió la reunión de casi 5.000 personas en un concierto.



Mientras unos hablan a los ciudadanos de vacunas, pandemias y estar en casa, Raphael congrega en el WiZinkCenter a 5000 personas en un concierto. En fin... #L6Nnavidudas pic.twitter.com/0uBYmyVBWk — María Sagrario Gómez Sánchez (@MSagraGS) December 19, 2020





