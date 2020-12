Isabel Pantoja 'rompe' con sus hijos y ambos responden

Ana María Aldón lleva dos semanas en 'Viva la vida' y se ha estrenado como colaboradora del programa por todo lo alto. La mujer de José Ortega Cano ha llevado este domingo al plató una información sorprendente: ha contado los detalles del encuentro entre Isa Pantoja y su madre cuando esta fue hasta Cantora para verla y preocuparse por ella. Sin embargo la respuesta de Isa P ha sido la de fotografiarse junto a su hermano Kiko Rivera





Isa Pantoja fue a Cantora hace unos días para reencontrarse con su madre y parece que ese encuentro no acabó bien. La hija de la tonadillera tuvo que saltarsey nadie le cogía el teléfono y una vez dentro, según la información que ha contado también Luis Rollán, le abrió Agustín Pantoja.Ana María Aldón ha desatado la polémica y ha explicado lo que ocurrió entre madre e hija: "Consiguió ver a la madre, pero no fue como ella esperaba. Estuvo un buen rato dentro, aproximadamente como una hora, pero no te puedo decir sí fue dentro de la casa. Isabel se dirige a su hija y le dice '. Eso no es lo primero que le dice, es la conclusión de la conversación. Hay reproches".De esta manera, parece que la conversación entre Isabel Pantoja y su hija no ha servido para tender puentes y la exconcursante de 'La casa fuerte' ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias que ha desencadenado el conflicto mediático que