Marta López se desnuda para presentar su nuevo proyecto

Marta López ya ha puesto en marcha su nuevo proyecto empresarial y lo ha hecho desnudándose. La colaboradora de televisión ha creado una app de citas al estilo Tinder y ha aprovechado la ocasión para quitarse la ropa con dos posados espectaculares.



"Por fin ha llegado el día de presentaros mi nuevo proyecto TENTATIONS APP!

Es una webapp para conectar con gente, encontrar pareja o simplemente hacer un plan divertido.

TENTATIONS es el sitio donde todos quieren estar, pero sólo algunos serán los elegidos... ya que es necesario cumplir unos requisitos para que estemos todos seguros y tranquilos, donde no existan perfiles falsos, por eso es necesario mandar DNI/NIE. Un equipo cuidará cada detalle para que te sientas unic@ con un trato personalizado, podrás estar conectad@ con nosotros en tus citas para sentirte más segur@, cuentas con un equipo de coaching (Psicologo, nutricionista, entrenador personal, etc...) para ayudarte.

En cuanto la pandemia nos lo permita, contaremos con los planes más divertidos para hacer en grupo ( viajes, fiestas, etc..)

Podrás hacer citas dobles, crear tus propios eventos, lo tenemos todo preparado para divertirnos!

En nuestra zona Vip podrás usar nuestros servicios especiales como el de nuestra Celestina, poner el perfil oculto dejando ver de ti lo que quieras y disfrutar de grandes ventajas.

Hablándolo con mis compañeros de la TV nos faltaba ese espacio dónde poder estar seguros, donde no nos eliminen por pensar que no somos nosotros, que si digo que soy yo, es que es verdad.

Hay un mundo nuevo por descubrir en TENTATIONS y queremos enseñároslo, quiero que la gente como yo que nunca hemos entrado en una web/app para conocer gente entendamos que no es el futuro, es el presente y con la situación que estamos viviendo, es complicado relacionarse y aquí lo tienes en la mano.

Luego os subo un vídeo explicándolo todo pero os dejo la dirección donde podéis rellenar el perfil y en unos días cuando esté validado ya podemos disfrutar tod@s juntos www.tentationsapp.com

Sois los primeros en enteraros y beneficiaros ya que sólo los 1000 primeros tendrán 3 meses gratis y nada me gustaría más que vinieran de mis seguidores, por aguantarme tanto quiero daros este regalo.

Yo aquí os tendré siempre informados...

Pasarán unos días hasta que os confirmemos y podamos conocernos, el tiempo que necesitamos para validar los perfiles y seleccionar a los mejores tentador@s", explica Marta en su post.