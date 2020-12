'La Isla de las Tentaciones' presenta a sus nuevas parejas

Telecinco ya ha empezado a promocionar la tercera edición del reality 'La isla de las Tentaciones'. La cadena ha presentado a las cinco parejas que se lanzarán a la aventura con Sandra Barneda. Entre los nuevos protagonistas hay algunas caras ya conocidas en Mediaset: Diego y Lola (Mujeres y hombres y viceversa) y Hugo (Gran Hermano 15) son los nombres que sonarán al público habitual de este tipo de programas. Lara, Jesús y Marina, Raúl y Claudia y Manu y Lucía completan el casting principal.







#ÚLTIMAHORA: ¡Ya os podemos presentar a las parejas de #LaIslaDeLasTentaciones3 ! ????https://t.co/d12Gt5ZPEN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 27, 2020

Diego y Lola

Jesús y Marina

Hugo y Lara

Raúl y Claudia



Manuel y Lucía

El reality presentado por Sandra Barneda incluirá en su tercera temporada una novedad:. En su llegada a la isla, cada miembro deberá marcar el límite que no está dispuesto a permitir cruzar a su pareja en su paso por el programa, la línea roja que podría sentenciar el futuro de la relación. Cada vez que alguien rebase el límite por primera vez, una luz se encenderá y una sirena sonará en la otra villa. De esta manera, los participantes tendrán un aviso de que algo grave ha pasado al otro lado, pero no sabrán quién ha sido el responsable ni qué es lo que ha hecho.. La pareja llega a La isla de las tentaciones dispuesta a poner a prueba los celos y la desconfianza que siente Lola por Diego, después de que su novio se besase con dos chicas en la grabación de su último videoclip y ocultárselo a Lola.. Tras la felicidad de los primeros años, llegaron los problemas. Dos rupturas motivadas por el desgaste y la rutina y algún que otro desliz de Marina, acabaron por dañar su relación. Lo superaron pero reconocen que aún no han cerrado esos episodios., abordan una prueba con un claro objetivo, Lara necesita volver a confiar en Hugo para poder, por fin, tener un hijo juntos.En La isla de las tentaciones 3 podrán ver realmente cómo están.. Manuel, famoso por sus múltiples conquistas, decidió aparcar su vida de fiesta y mujeres en el momento que conoció a Lucía, el primer amor de su vida, aunque terminó por serle infiel. Lucía le perdonó y ahora La Isla de las Tentaciones pondrá a prueba su amor.