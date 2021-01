Primera declaración de Adara Molinero tras su ruptura con Rodri

Adara Molinero y Rodri Fuertes podrían haber puesto fin a su amor. Pese a que la pareja de influencers se preparaba para vivir su primera Navidad juntos, algo ha cambiado en las últimas horas y ya se habla incluso de ruptura. Las alarmas saltaron cuando Adara decidió dejar de seguirle en Instagram. Y por si fuera poco, horas más tarde borraba todas las fotos que tenía con él.

Los fans de la ganadora de GH VIP 7 no tardaron en darse cuenta de que algo no iba bien. Y la propia Adara ha sido la encargada de confirmar que ambos atraviesan un bache. No obstante, no aclaró si se trata de una discusión o una separación definitiva. "Sí, soy impulsiva. Aún así, supongo que el tiempo lo pondrá todo en su lugar. Pido respeto para los dos", escribió en sus redes sociales.

Eso sí, Adara no se ha cortado un pelo y ha respondido a aquellos que la acusan de no dar más información para guardar la exclusiva y contarla en una revista o en televisión. "Si quisiera televisión, nunca me hubiera ido, ni me hubiera tomado un descanso. Paciencia", zanjó.