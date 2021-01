Compromís pide a la Generalitat que implante ya el confinamiento domiciliario

Fran Ferri, síndic de Compromís en las Corts Valencianes, ha incidido en la necesidad de tomar "medidas más duras" para frenar el incremento de contagios en la Comunitat. En este sentido, el dirigente y su grupo político creen que "la curva está desbocada" y que por ello "sería bueno" un confinamiento domiciliario, misma idea que ya defendió Podemos hace unos días.

De momento, su principal socio en el Gobierno, el PSPV se niega a tomar una medida tan grave y desde la Generalitat no se arriesgan a poner en práctica o, al menos solicitarlo, medidas extremas. De todos modos, aunque la Generalitat lo deseara podría ocurrir el caso que no pudiera implantar el confinamiento domiciliario porque éste no entra dentro de las opciones que deja a libre elección de las autonomías el estado de alarma. Ya lo indicó así el ministro Salvador Illa cuando el Gobierno negó el confinamiento domiciliario a Castilla y León, con lo que sería preciso un cambio legislativo para poder ponerlo en práctica.

"Un confinamiento en casa hay que ver si es viable y posible, porque lo tendrá que hacer el Gobierno", ha contestado Ferri a preguntas de los periodistas. El portavoz de la coalición de Compromís ha explicado que la reclusión en casa durante unas semanas no la puede aprobar la Comunitat Valenciana, ya que debe ser el Gobierno central de Pedro Sánchez el que la apruebe. "Somos los que peor estamos y si hay que cerrar una parte de nuestra economía habrá que hacerlo, como ya se ha hecho con el cierre de los bares a las 17 horas. Es más fácil rescatar la economía que rescatar personas que luego no podremos porque han fallecido", ha indicado el síndic, que expone que el confinamiento también se debería adoptar a nivel del Estado, no solo en la Comunitat, porque "si no la vacunación tampoco será efectiva".

Sobre la posición de Podemos de cerrar también los colegios durante medio mes, Ferri aseguró que es una postura de un socio de gobierno desde la "pluralidad, que está muy bien", pero que el Consejo Interdepartamental, donde se deciden las posibles restricciones, consideró que el cierre de las aulas no es positivo de cara a la igualdad para todos los alumnos, ya que una nueva clausura de las aulas tendría unos efectos muy negativos sobre los estudiantes y alumnos que no cuentan con los mismos medios y posibilidades que otros con más recursos". De hecho, el president de la Generalitat, Ximo Puig, indicó, tras acordar las nuevas restricciones hasta el 31 de enero, que una de las prioridades del Consell era no cerrar las aulas.