Belén Esteban termina en el hospital tras un accidente doméstico

Este martes se ha sorprendido la audiencia de 'Sálvame' al ver una ausencia destacada entre los colaboradores que trabajaban. La baja no ha pasado desapercibida, dado que se trataba de Belén Esteban. La de San Blas ha entrado en directo horas más tarde para explicar qué le ha hecho terminar en el hospital.



Belén Esteban ha hablado de su accidente doméstico, concretamente, la colaboradora de Telecinco se ha caído por las escaleras. "Quiero dejar claro que no ha sido por culpa de Filomena", ha explicado. "El sábado a las 23:00 horas estaba en mi casa bajando las escaleras y me resbalé", añadió.



La televisiva ha echado la culpa a sus zapatillas de ir por casa y no al temporal. Belén Esteban ha comentado el parte médico: "Me han dicho que tengo un esguince en la rodilla con afección al ligamento y al menisco".







.@BelenEstebanM ha sufrido un accidente doméstico: se ha caído por las escaleras https://t.co/KG9wPcLpGD — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 12, 2021