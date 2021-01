Del "frío es psicológico" a "la hipotermia mereció la pena"

Ella es Marina, alias 'Riverss' y en las últimas horas se ha convertido en viral por una sesión de fotos en la nieve. No es la única influencer que decidió aprovechar el paso de Filomena por Madrid para fotografiarse en bikini con la atípica estampa blanca de la ciudad, si bien su sesión ha generado quizás un excesivo revuelo. Algunos portales web se hicieron eco de una noticia falsa en la que se aseguraba que había tenido que ser ingresada por una hipotermia. Ahora, Marina ha dado la cara en sus redes sociales para explicar qué fue lo que realmente ocurrió.

Todo comenzó con la publicacion de unas fotos, las que pueden verse en la cacecera de la noticia, en las que Marina escribía: "El frío es psicológico". Y ya algunos generaron erroneamente la información de que había tenido que ser ingresada horas más tarde por una hipotermia. "Soy cero friolera, no tengo frío nunca. No estuve todo el rato en bikini. Fue vestida y estuve 10 minutos en bikini y me volví a vestir. Mi madre se quitó el abrigo para hacerme las fotos. No teníamos la necesidad de abrigarnos porque no hacía tanto frío y estábamos en la sombra", comenzó diciendo.



No obstante, quiso aclarar que no ha tenido que ir al hospital, hecho que ya le estaba conduciendo a las críticas de la opinión pública por haber generado un hipotético problema en un centro tal y como están las cosas... "Estoy bien y sana. No voy a colapsar urgencias ni hospitales yo sola. Vosotros hacer lo que os guste. Es una foto graciosa y a la vez divertida. Ya que nieva en bikini pensé, salgo a la calle. Mi madre y yo nos reímos muchísimo haciéndolas. Os ánimo a hacer lo que os de la gana siempre y cuando no hagáis daño a nadie", matizó.



Eso sí, lanzó un dardo a sus críticos. "La hipotermia me iba a entrar a mí, no a tí. No sé el motivo por el que se han picado tanto. Os habéis picado muchísimo. Un besito para los picaos. Estoy sanota. He salido en bikini ha enseñar el culo en Instagram porque me apetecía. Esto no es empoderamiento femenino. Merecío la pena la hipotermia", zanjó irónicamente.