La última de la hija de Guti: "Eso le haría a mi madre ahora mismo. P... retrasada"

Zayra, la hija de José María Gutiérrez 'Guti', ha vuelto al centro de la polémica después de sus fiestas sin medidas de protección contra el Covid-19. Tras esto no ha dejado de estar en la picota esta vez por las palabras de su ex novio contra ella.

Manuel, ex pareja de Zayra, intervino en el programa 'Sálvame' para explicar cómo había sido su vida con ella. Por ejemplo el episodio en el que su madre, Arancha de Benito, no quería que saliera con Manuel: "Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. P... retrasada. Eso le haría a mi madre ahora mismo -le envía una foto de una peineta- y la daría de€ ¿Lo ves normal que me deje sin salir por una p€ blusa?".

El ex novio también habló sobre la forma de ser de Zayra: "Es una persona muy cariñosa, es muy buena. Cuando está en la fase de enamoramiento es una buena persona. Lo que tengo que decir es que el capricho forma parte de su vida y no admite un no por respuesta en muchas ocasiones".



Así es Zayra, la hija de Gutiérrez