Si no es por una cosa es por otra. ¿Qué sería de Sálvame o de Telecinco sin conflictos y polémicas? Pues una cadena residual. Tendría que reinventarse prácticamente por completo. Sean Mujeres, hombres y viveversa, Isla de las Tentaciones, Isla de los famosos, Casa Fuerte, Gran Hermano o Sálvame... prácticamente toda su programación está enfocada a la peor cara de la sociedad, la de la violencia, los enfrentamientos, la mala educación, infidelidades y traiciones. Son el espejo de la ciudadanía, como nuestros políticos. La última tensión máxima en Sálvame tras expulsar a una colaboradora en directo ha sido un nuevo ejemplo.

Este nuevo episodio ha comenzado mientras los colaboradores de Sálvame comentaban el distanciamiento entre Belén Esteban y Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera ya protagonizó un intento de salida: "España, se lo inventan todo".

Este viernes 15 de enero, el desencuentro entre Esteban y Pantoja ha sido, de nuevo, uno de los temas abordados en el programa. En ese momento, la colaboradora Laura Fa ha apuntado a un culpable en la bronca entre Belén y Anabel: el director del programa. "Si alguien le ha inflado la cabeza a Belén ha sido Alberto", ha asegurado dejando asombrados a todos los colaboradores y al propio presentador, Jorge Javier Vázquez.

Laura Fa se refería a Alberto Díaz, uno de los directores de Sálvame, que inmediatamente la ha expulsado del plató de Sálvame. El propio Jorge Javier Vázquez mostraba la tensión que existía en el plató. "Buf... madre mía", aseguraba al recolocarse en el sofá. "No sé si en TV3 le permiten hacer esto", ironizaba Kiko Matamoros tras la mención de la colaboradora al director. A nadie le sorprende que en Sálvame se imponga cierta dictadura del pensamiento único. Generalmente es Jorge Javier el que impone sus ideas radicales al resto de invitados o colaboradores hasta el punto de llevar al extremo la tensión en plató y provocar lloros, expulsiones o abandonos. A estas alturas, todo el mundo sabe que el pequeño dictador no respeta opiniones diferentes a las suyas en cuestiones políticas o sociales y los encontronazos con Belén Esteban son sólo unos pocos de los ejemplos. En esta ocasión, quien quiso imponer su mando fue el director del programa, que no consintió que nadie desvelara una realidad tan evidente como que buscó las audiencias por un conflicto forzado.

A los pocos minutos, pese a la tensión evidente, el presentador ha quitado peso al afirmar que Laura Fa estaba "en el rincón de pensar", desmintiendo que se tratase de un despido y no de un toque de atención.