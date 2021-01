Las locas y sexuales aventuras de Cristian Suescun

En los últimos meses, Cristian Suescun ha mostrado una cara diferente a la que tenía en sus primeros pasos en la TV. El hermano de la sexi Sofía Suescun ha descubierto el mundo de la pornografía 'amateur' a través de OnlyFans, y parece que desde que se hizo un perfil en dicha plataforma, su interés por seguir creciendo en la industria no ha parado. "Estoy en un momento de mi vida muy bueno y me va muy bien", aseguró el invitado en Sálvame Deluxe antes de asegurar que no le costó grabar su primera secuencia de cine para adultos al estar rodada con sus propios móviles.

"Me han ofrecido hacer una película de desnudos y estoy en ello", mientras que este lunes tiene más trabajo: "grabaré con una chica muy reconocida de OnlyFans, que se llama Mimi. Haremos un vídeo porno". Una vez pasado este momento distendido, Miguel Frigenti hizo una revelación: "estás en la aplicación TuAmo, te he visto". Esta app busca ofrecer servicios relacionados con el BSDM a personas interesadas en esta práctica, aunque Suescun lo negó en un primer momento. Poco después, tras notar que había sido pillado, confirmó: "ofrezco azotes, te piden arrancar los pelos del sobaco o una foto de mis pies (...). Todavía no he quedado con nadie, pero me he puesto el precio en 10.000 si me la maman". Víctor Sandoval aseguró que rebajó la cifra a 1.000 euros con Rafael Amargo, pero el hermano de Sofía confirmó lo desmintió y añadió que se dejaría "penetrar por dos hombres a cambio de 100.000 euros".