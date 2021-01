Barceló advierte que la transmisión comunitaria está "sin control"

La consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, ha advertido este lunes que la transmisión comunitaria está "sin control" y generalizada en la Comunitat Valenciana, con presión mantenida y creciente en prácticamente todos los departamentos de salud.



"El número de casos positivos, las hospitalizaciones y el número de fallecidos superan ya las cifras de la primera ola", ha aseverado al inicio de su comparecencia en la diputación permanente de Les Corts a petición propia para exponer la situación de la pandemia y el plan de la vacunación "en uno de los momentos más difíciles".



Barceló ha actualizado las cifras a 25 de enero: el índice de reproducción del virus es del 1,03 (capacidad de contagio por una persona) y la incidencia acumulada en los últimos 14 y siete días está por encima de la media nacional (1.245 casos y 529 por cada 100.000 habitantes, respectivamente).



También ha alertado que el número de brotes comunicados desde el inicio de la pandemia asciende a 5.163, con un total de 27.327 casos asociados. En un elevado porcentaje cercano al 70% se producen en el ámbito social y familiar.



Por grupos de edad, en la última semana predominan los casos en 35-64 años (39%), mayores de 64 (26%) y 15-34 (23 %). La ocupación hospitalaria es de actualmente 4.338 ingresados en planta y 586 pacientes en camas de críticos.



El total de fallecimientos en la Comunitat llega a 4.131 personas, con una tasa de letalidad COVID desde el inicio de la pandemia del 1,77%. "Detrás de estas cifras hay vidas rotas, inacabadas. El coronavirus también nos ha condenado a la soledad más absoluta en el momento de la despedida", ha lamentado la titular de Sanidad.



Barceló también ha indicado que en materia de personal poco más se puede hacer. "No hay enfermeras en las bolsas, no me las puedo inventar, ojalá yo tuviera formación sanitaria para echar una mano", ha dicho con la voz casi quebrada. "No hay más, no podemos hacer más, hemos contratado todo lo que se puede contratar".



Además, la consellera ha acusado a la oposición de propagar bulos porque el hospital de campaña de la Fe no se lo ha llevado viento. Sigue allí, aunque fue necesario reubicar a los 26 enfermos que lo ocupaban cuando las fuertes rachas del viento hicieron recomendable cambiarlos de espacio este domingo.



PP y Vox han reclamado la dimisión de la consellera mientras Ciudadanos lo ha hecho pero no de la titular de Sanidad, sino la de número dos de la conselleria, Isaura Navarro.



La consellera ha asegurado que las vacunas han llegado puntualmente al aeropuerto de Manises y que se ha incluido como personal preferente para la vacunación al de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla durante más de 15 minutos. También ha anunciado que el próximo grupo a vacunar será el de las personas mayores de 80, que de acuerdo con el INE en la Comunitat Valenciana son 276.531 personas que representa un 2,9% de la población.



A día de hoy se han administrado 104.985 dosis de vacunas: 100.448 primeras dosis y 4.537 segundas dosis.



Esta semana se continuará con las segundas dosis en residencias como en personal sanitario y en el momento en que lleguen las dosis de Moderna esta misma semana se iniciará la vacunación de la primera línea en hospitales privados, así como en grandes residencias.